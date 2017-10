Hendriks heeft hoofdpijn na gelijkspel

De spits van Go Ahead kwam zondagmiddag op slag van rust in botsing met oud-Eagle Sven Nieuwpoort. Met een flink verband om zijn hoofd maakte Hendriks de wedstrijd vol. Maar een heldenrol zat er niet in voor de topscorer van de Deventer ploeg in zijn eigen woonplaats Doetinchem. De schade? ,,Het gaat wel. Er zitten twee hechtingen in, maar ik moet wel even rustig aan doen met m’n kop.”