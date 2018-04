Hendriks: ‘Ik blijf met alle liefde nog jaar bij GA Eagles’

Sam Hendriks staat niet onwelwillend tegenover nog een seizoen bij Go Ahead Eagles. ,,Ik heb nog een contract voor één jaar en als er geen club komt waar ik het in zie zitten, blijf ik met alle liefde nog een jaar bij Go Ahead Eagles”, zei de 23-jarige spits na de nederlaag in de slotwedstrijd van het seizoen tegen FC Den Bosch (1-2).

Hendriks beseft dat hij de clubs niet voor het uitkiezen zal hebben na de voor hem teleurstellende tweede seizoenshelft in Deventer. Zijn laatste doelpunt dateert van 28 januari, in het uitduel met FC Volendam (4-3). ,,Als een mooie club zich voor mij meldt en beide clubs komen er uit, dan sta ik zeker open voor een nieuwe uitdaging. Maar ik zie het wel; maak me er niet druk over.”

Infectie

Hendriks was allang blij dat hij zaterdagavond weer een hele wedstrijd kon spelen, nadat hij ruim een week uit de running was geweest vanwege een mondinfectie. Eerder had hij ook al te kampen gehad met duizelingen. ,,Het is geen gelukkige tweede seizoenshelft geweest, nee. Maar ik ben blij dat ik het seizoen volledig fit heb kunnen besluiten. Dat is nu even het belangrijkste voor me.”

Bronzen Stier