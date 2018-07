Hendriks keert GA Eagles rug toe en is definitief spits van OH Leuven

Sam Hendriks vertrekt per direct bij Go Ahead Eagles. De topscorer van de Deventer eerstedivisionist heeft vrijdag zijn driejarig contract bij het Belgische Oud-Heverlee Leuven definitief gemaakt.

Hendriks onderhandelde donderdag al in de Belgische stad over een meerjarige verbintenis bij de club uit de Proximus League, het tweede niveau van België. Ook werd de voormalig aanvaller van De Graafschap en Ajax die dag medisch gekeurd door de club die nauwe banden onderhoudt met het Britse Leicester City. Zo wordt OH Leuven getraind door de Engelsman Nigel Pearson, oud-speler van Sheffield Wednesday en Middlesbrough, en eerder werkzaam was bij Leicester City, Derby County en Hull City.

Pearson toont zich op de site van OH Leuven tevreden met de komst van Hendriks: ,,Sam is een speler die makkelijk de weg naar doel vindt en de concurrentie in de groep opnieuw wat aanwakkert. Deze vlot scorende spits moet ons helpen moeilijk te ontwrichten defensies in de Proximus League open te breken."

Uitdaging

GA Eagles kwam eerder in de week al tot overeenstemming met de Belgische club over een transfer van Hendriks. De Deventer club gaf de Achterhoeker daarop donderdag toestemming om naar België te gaan en de overgang rond te maken. ,,Ik ben toe aan een nieuwe uitdaging, het liefste in het buitenland’’, liet Hendriks zondag na de eerste training van GA Eagles al weten. Die gewenste transfer heeft de spits nu op zak met OH Leuven, de club die vorig jaar Eagle Xandro Schenk al op de korrel had.