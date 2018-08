Hendriks neemt afscheid van Go Ahead Eagles-fans

Nummer 10 voor Van Moorsel, 12 voor de fans van Go Ahead Eagles

14 augustus Paco van Moorsel, de nieuwste aanwinst van Go Ahead Eagles, heeft naar verwachting direct het in elk elftal begeerde rugnummer 10 toegewezen gekregen. Bij de verdeling van de rugnummers voor dit seizoen, is ook rekening gehouden met de fans. Rugnummer 12 is opengelaten.