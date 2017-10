Hendriks 'scoort' bij GA Eagles ook beste rapport

Hoewel er geen dissonanten waren en onvoldoendes achterwege bleven, kwam Go Ahead na het moeizame eerste half uur goed weg. De prima keepende Sony Stevens hield zijn ploeg in die fase op de been. Na de droge knal van Pieter Langedijk was het spits Sam Hendriks die Go Ahead bij de hand nam op weg naar de tweede zege op rij. Met twee doelpunten en een assist op de voor het eerst als prof scorende Givan Werkhoven was Hendriks opnieuw de Deventer man van de wedstrijd.