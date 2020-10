Hendriks scoort twee keer maar heeft smoor in na verlies GA Eagles

Hendriks bracht GA Eagles met twee doelpunten in de slotfase weer naast Jong FC Utrecht, wat bijna 75 minuten lang de beste ploeg was op het veld. ,,Twee keer scoren en dan met lege handen staan. Dit mag een club als GA Eagles niet gebeuren’’, bromt Hendriks. ,,Dit is ongelooflijk kloten dit. We speelden niet goed, verre van, maar aan vechtlust ontbreekt het ons niet. We knokken ons terug uit geslagen positie en dan geven we het in blessuretijd zó weg…. Frustrerend.’’