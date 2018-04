Hendriks sluit weer aan, Schenk en Groenbast haken af

reportage Het probleem bij Go Ahead Eagles dat Vak 19 heet

7:35 De harde kern van Go Ahead Eagles in vak 19 - pal naast het uitvak - bezorgt het clubbestuur kopzorgen. Voorlopig dieptepunt was de bestorming van het veld na de wedstrijd tegen De Graafschap. Wie is nu eigenlijk de baas? Het bestuur of de harde kern?