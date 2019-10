Herfstdepressie dreigt voor onzichtbaar en apathisch GA Eagles

Diep in de tweede helft stiefelde scheidsrechter Nagtegaal in draf naar Hobie Verhulst en maande de GA Eagles-keeper tot spoed bij zijn doeltrap. Tijd winnen in eigen stadion… Het was symbolisch voor de oervervelende voetbalavond tegen Jong AZ, dat na rust 35 minuten lang de enige ploeg was die wilde voetballen in de Adelaarshorst. GA Eagles schakelde louter achteruit, wankelde en haalde de problemen zelf aan boord voor eigen publiek, dat de traditionele stokpaardjes maar weer eens van stal had gehaald. Het prikkelende spandoek richting de KNVB in de heksenjacht tegen de beloftenteams deed echter potsierlijk aan op een avond waarop GA Eagles zelf niet thuis gaf.