Herfsttitel gaat aan de neus van Go Ahead Eagles voorbij

Pas twee keer eerder in de afgelopen zestig jaar slaagde Go Ahead er wel in om als herfstkampioen aan de tweede seizoenshelft te beginnen. In 1962 onder trainer František Fadrhonc en in 2009 met coach Andries Ulderink aan het bewind lukte de Deventenaren dat. Het echte kampioenschap leverde de herfsttitel Go Ahead destijds overigens niet op. In 1962/1963 eindigde de club als tweede (DWS werd kampioen), in 2009/2010 strandde Go Ahead op de vijfde plaats (De Graafschap werd kampioen).