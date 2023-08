Herinneringen te over bij GA Eagles-supporter Rob uit Vorden: ‘Dat zorgde voor irritatie bij spelers Ajax’

Wat voor rol speelt Go Ahead Eagles in jouw leven?

,,Een zeer grote rol. Vanuit de Achterhoek, met vele supporters van De Graafschap, volg ik de club elke dag. En natuurlijk ben ik bij alle thuiswedstrijden en soms bij een uitwedstrijd. Sinds de heroïsche wedstrijd tegen FC Amsterdam in 1978 ging ik al mee met mijn vader.”

Wat is je mooiste herinnering aan Go Ahead Eagles en waarom?

,,Er zijn zoveel mooie herinneringen. De promotiewedstrijd in eigen huis tegen De Graafschap, de beleving en emotie thuis bij de laatste promotie. En Ajax-thuis, met een kleine rol voor onze jongste zoon Ties. Hij gooide als ballenjongen de bal over Daley Blind en dat zorgde nogal voor wat irritatie bij de Ajax-spelers.”

Wil je nog iets anders kwijt over Go Ahead Eagles?

,,Het afgelopen seizoen was onvergetelijk. Wat hebben we genoten van de passie en de kwaliteit van het team!”

