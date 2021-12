Hersenschudding Bourhane, Cardona langer aan kant, Botos terug bij GA Eagles

‘Promotie­ar­bi­ter’ Gerrets fluit eredivisie­du­el van gehavend GA Eagles bij Willem II

Go Ahead Eagles staat zaterdagavond (21.00 uur) voor de lastige uitbeurt tegen Willem II. In Tilburg is Laurens Gerrets, die eerder dit jaar ook aanwezig was bij de promotie van de Deventenaren naar de eredivisie, de leidsman.

