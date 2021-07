Het blessureleed voorbij: Ragnar Oratmangoen gaat met GA Eagles alsnog de eredivisie in

Eddahchou­ri mag weg bij Go Ahead Eagles, maar heeft snode plannen in Deventer

11 juli Zakaria Eddahchouri is niet van zins Go Ahead Eagles deze zomer te verlaten. De 21-jarige spits brandt van de ambities en jaagt op een avontuur in de eredivisie. ,,Met Go Ahead Eagles. Ik ga voor mijn kansen.’’