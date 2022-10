Het krachtmens van Go Ahead Eagles is terug: ‘Mijn vrouw zei al: wanneer word je nou weer eens vrolijk’

Berden terug bij GA Eagles na hattrick met gebroken elleboog: ‘Ik ben nooit bang geweest’

Hij was in vorm, klaar voor de competitie. En toen sloeg in de laatste oefenwedstrijd van de voorbereiding het noodlot toe voor Martijn Berden. De 25-jarige aanvaller van Go Ahead Eagles moest weken toekijken en maakte zondag in het thuisduel met FC Emmen (2-0) pas zijn rentree.

18 september