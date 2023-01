Het linkerrijtje is voor GA Eagles dichtbij, maar de dans tegen degradatie óók

Gaat GA Eagles eindelijk een niet-gepromo­veer­de ploeg verslaan?

Dertien wedstrijden, vijf nederlagen, vijf remises en drie overwinningen. Dat is het curriculum vitae van Go Ahead Eagles dit seizoen. Opvallend: de zeges waren allemaal tegen ploegen die de vorige jaargang promoveerden. Wordt Vitesse zondag (aftrap 20.00 uur) dan het eerste slachtoffer van de Deventenaren dat niet nieuw is in de eredivisie?

