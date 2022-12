Het pechjaar van voetballer Maikel Kieftenbeld uit Lemelerveld: ‘In één klap was alle hoop weg, boem’

reactie Isac Lidberg opnieuw trefzeker voor winnend GA Eagles: ‘We hebben geleerd van fouten tegen NEC’

Het zijn goede tijden voor Isac Lidberg. De spits van Go Ahead Eagles werd vorige maand voor de eerste keer vader - van een dochter - en begint in het elftal intussen steeds beter te renderen. Tegen Excelsior was de Zweed zaterdagavond wederom trefzeker. Met zijn 3-0 gooide hij het duel in De Adelaarshorst min of meer in het slot.

30 oktober