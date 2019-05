Het seizoen van GA Eagles: van wederopstanding tot tranendal

De slotakte van een memorabel seizoen is even knotsgek als krankzinnig. Ongeloof en verbijstering. De supporters van GA Eagles wrijven zich dinsdagavond in de ogen: gebeurt dit allemaal echt? Ja. Het intense en memorabele finaleduel in de play-offs tegen RKC kent meer plotwendingen dan drie weken GTST bij elkaar. In de 94ste minuut koestert Go Ahead de 4-3 voorsprong om even later huilend op het gras ineen te zakken met een nederlaag op zak en de eredivisiedroom die uiteenspat. Op een wrede manier die elk bevattingsvermogen te boven gaat.