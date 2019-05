Het virtuele speelschema van GA Eagles in de play-offs

Dat blijkt uit het virtuele speelschema van de nacompetitie. De Rotterdammers klommen zondag na de spectaculaire 4-5 overwinning bij Heracles over De Graafschap heen naar de zestiende plaats in de eredivisie. Om GA Eagles (of FC Den Bosch) te treffen in de finale van de nacompetitie moet Excelsior in de halve eindstrijd uiteraard wel eerst afrekenen met de winnaar van het treffen tussen NEC en RKC.