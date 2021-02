Het warme bericht van doelman Michaelis geeft GA Eagles ‘een boost’ in Eindhoven

VIDEO Eag­les-verdediger Beukema kijkt uit naar duel met topschut­ter van eredivisie

20 januari Go Ahead Eagles en Sam Beukema kennen geen angst in de aanloop naar de achtste bekerfinale tegen VVV-Venlo, donderdag vanaf 21.00 uur. Dit ondanks het feit dat de scherpschutter van de eredivisie in Venlo onder contract staat.