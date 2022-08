Het woord ‘crisis’ is bij Go Ahead Eagles nog taboe, maar voor hoe lang?

Wéér geen vliegende start voor Go Ahead Eagles: ‘Wedstrijd in laatste twintig minuten weggegeven’

Go Ahead Eagles houdt het zondag lang vol tegen AZ, in de openingswedstrijd van het seizoen. Maar staat traditiegetrouw toch weer met lege handen. ,,We hadden te veel moeite met de tempoversnelling”, zei nieuwkomer Enric Llansana na de 2-0 nederlaag in Alkmaar.

7 augustus