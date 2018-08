Hettinga maakt seizoensdebuut voor koploper GA Eagles

,,Appels voor appels’’, stelt trainer John Stegeman. ,,We hebben bijna alle posities dubbel bezet. Dennis Hettinga vecht voor zijn kans, die er nu dus komt. Dit is een mooi moment voor hem. Hij mag het als rechtsback laten zien tegen MVV.’’

Verslapping

Dat wil niet zeggen dat Stegeman volledig tevreden is. ,,Onze manier van druk zetten, de opbouw van achteruit. Het zijn twee aspecten die echt nog beter moeten.’’ De Eper oefenmeester zat er de hele week dan ook flink bovenop bij zijn elftal. De perfectionist Stegeman wenst geen verslapping van zijn troepen en vond dat er in Eindhoven té veel kansen werden weggegeven door GA Eagles. En dus vlogen de krachttermen op dinsdag en woensdag over de Diepenveense Zunnebarch.,,Ons basisniveau zal echt nog wel omhoog moeten, al laten we in fasen van wedstrijden echt wel zien dat we aardig kunnen voetballen.’’