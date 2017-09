Hettinga straalt op donkere avond in Deventer

Op een donkere avond waarop de toorn van de aanhang ongenadig neerdaalde op Go Ahead Eagles, ging er één speler niet gebukt onder het juk van neerslachtigheid. Dennis Hettinga was als debutant een stralend lichtpunt en - samen met Sam Beukema – een baken van sportieve hoop.

De ras-Deventenaar die al als klein mannetje de Adelaarshorst betrad als supporter, zag een droom uitkomen. ,,Ik ben supertrots en tevreden’’, bekende Hettinga een dag na het 1-1 gelijkspel tegen Volendam. ,,Maar het voelt wel dubbel. Als team hebben we het niet goed gedaan.’’

Dennis Hettinga zucht. De geseling van het helse fluitconcert kwam hard aan bij de Deventer ploeg. Maar begrip overheerst bij de verdediger, die morgen zijn 22ste verjaardag viert. Immers, nog niet zo lang geleden mopperde Hettinga net zo hard mee als zijn helden in de Deventer voetbalarena weer eens onder de maat bleven. ,,Vreemd ja, nu sta ik opeens hier. Daarom snap ik de frustraties bij de supporters wel. We speelden als team bedroevend. Het publiek wil ons gewoon altijd zien winnen. Ook wij zijn ambitieus en willen meedoen om de bovenste plaatsen. Daarom valt het nu allemaal wat tegen.’’

Zenuwen

Quote We hebben een overwinning nodig. Dennis Hettinga Drie remises en een nederlaag. Het zijn karige cijfers voor een beoogde outsider voor het kampioenschap. Maar erger nog is het fantasieloze en bij vlagen apathische spel van GA Eagles, dat op het middenveld totaal overlopen werd. ,,We hebben een overwinning nodig. Dan kan er maar zo een serie volgen, want kwalitatief is het allemaal best in orde bij ons’’, vindt Hettinga, die zelf een prima debuut beleefde. ,,De eerste twintig minuten was ik ongelooflijk zenuwachtig. Daarna kwam ik er lekker in en heb ik laten zien wat ik kan.’’

Hettinga bezorgde zijn directe tegenstander Luis Pedro een vervelende avond. De Volendammer, in het seizoen 2010/2011 een jaartje actief bij Go Ahead en destijds ongetwijfeld hartstochtelijk toegejuicht door supporter Hettinga, weigerde na de wedstrijd om de Deventenaar de hand te schudden. ,,Ik liep naar hem toe en toen gaf hij me een beuk’’, aldus Hettinga. ,,Blijkbaar vond hij het geen leuke avond, haha. Ik ben lachend weggelopen. Dit pakken ze mij nooit meer af.’’

Helios

De geboren en getogen Deventenaar groeide als voetballer op bij Helios, waar de aanvaller de aandacht trok van Rohda dat Hans Nijboer als assistent-trainer bij de hoofdmacht had. ,,Hij was mijn trainer in de D-jeugd bij Helios en is me nooit vergeten’’, aldus Hettinga, die van Nijboer nog voor de wedstrijd tegen Volendam een warm bericht kreeg. ,,Maak je droom waar… Mooi toch? Al werd ik ook na de wedstrijd overladen met reacties en berichten. Ik heb thuis mijn telefoon maar uitgezet, het was zó veel.’’

Quote Ik werd ook na de wedstrijd overladen met reacties en berichten. Ik heb thuis mijn telefoon maar uitgezet. Dennis Hettinga

Hettinga was al twintig jaar toen GA Eagles in beeld kwam. Een laatbloeier, die met zijn vrienden Coen Vloedgraven (nu DVS’33) en Fabian Put (Rohda) altijd hardop filosofeerde over een toekomst als profvoetballer. ,,Maar ik was nooit brutaal genoeg’’, denkt Hettinga. ,,Een beetje te lief zelfs. Er kwamen wel vaker scouts, maar blijkbaar sprong ik er nooit echt uit en zagen clubs mij over het hoofd. Maar met een omweg heb ik toch het betaalde voetbal gehaald.’’

Transformatie