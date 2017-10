Hettinga vervangt Groenbast in bekerduel met Fortuna Sittard

Go Ahead Eagles-trainer Leon Vlemmings voert één wijziging door in zijn basiselftal voor het bekerduel met Fortuna Sittard. Dennis Hettinga vervangt Joey Groenbast dinsdagavond als rechtsback.

,,Joey is langdurig geblesseerd geweest, we willen voorzichtig met hem zijn”, verklaarde Vlemmings. Groenbast maakte vrijdag tegen Jong Ajax (4-1) zijn rentree, nadat hij zeven weken langs de kant had gestaan door een enkelblessure. Hij werd vrijdag een kwartier voor tijd gewisseld, mede vanwege krampverschijnselen.

Ook met Leon de Kogel, die net hersteld is van een hamstringblessure, is de trainer van Go Ahead behoedzaam. De aanvaller maakte eveneens zijn rentree in het duel met Jong Ajax, waarin hij een halfuur meedeed en de 4-1 maakte. Maar Givan Werkhoven blijft voorlopig de tweede aanvaller, naast topscorer Sam Hendriks. ,,Leon is fit, maar we willen hem gedoseerd klaarstomen voor het spelen van de volle negentig minuten. Bovendien ben ik tevreden over hoe Givan zijn rol invult.”

'Goede serie'

Vlemmings ziet het bekerduel met Fortuna niet als een losstaande wedstrijd. ,,Deze wedstrijd hoort gewoon in de reeks waarin we zitten. Aan ons spel moet nog veel verbeteren, maar we zijn wel aan een goede serie bezig. Die wil ik graag voortzetten tegen Fortuna.”

De aftrap van het duel in de tweede ronde van de KNVB-beker wordt dinsdagavond om 19.45 uur verricht in het Fortuna Sittard Stadion. Jeroen Manschot is de scheidsrechter.