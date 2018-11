Historie tegen FC Twente belooft weinig goeds voor GA Eagles

Van de 28 voorgaande competitie-ontmoetingen in Enschede gingen er maar liefst 21 verloren. Slechts drie keer was er winst voor GA Eagles in Twente, waaronder ook tijdens de allerlaatste ontmoeting in april 2017. De verrassende 1-2 winst kon de degradatie uit de eredivisie destijds echter niet voorkomen.

Ook op 14 augustus 1966 was Go Ahead de sterkste (1-3), net als op 21 oktober 1977 (1-2). GA Eagles was in 28 wedstrijden in Enschede 25 keer doeltreffend.