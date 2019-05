Hoe ‘eredivisieproof’ is het huidige Go Ahead Eagles?

Hobie Verhulst +

Rapportcijfer seizoen: 6,11

Zoals GA Eagles regelmatig twee verschillende helften aflevert in een wedstrijd, deed Verhulst dat in beide seizoenshelften. Opgevist uit de Volendamse plas en voor de winterstop een heuse puntenpakker met de gestopte strafschop in Maastricht en puike optredens in Nijmegen, Enschede en Volendam. De laatste maanden is de waarde van Verhulst aan inflatie onderhevig en kostte de voormalig jeugdinternational GA Eagles punten. Het gebrek aan concurrentie kan daaraan debet zijn. Maar hoewel het verschil tussen de eerste (19 tegentreffers) en tweede seizoenshelft (38) te groot is, blijft hij een zekerheid onder de lat. Al is een waardige concurrent naast Verhulst noodzakelijk in de eredivisie.