Hoger beroep haalt niets uit, vuurwerkboete GA Eagles blijft staan: ‘Heb hier wel moeite mee’

,,Ik word hier een beetje moe van’’, aldus Jan Willem van Dop. De algemeen directeur kreeg de sanctie dinsdagochtend op zijn bureau in de Adelaarshorst. ,,We balen nog steeds van de individuen die dit op hun geweten hebben. Wij worden als club nu weer gestraft. Kijk, als wij nalatig waren geweest, dan had ik de straf al vanaf het begin gewoon geaccepteerd. Maar wij hebben de adviezen van politie en veiligheidsmensen bij De Graafschap opgevolgd en hebben bewust het uitvak niet betreden. Dat hebben we ook nog eens op papier van de Deventer politie en in Zeist ook laten zien, maar daar is niets mee gedaan. Daar heb ik moeite mee.’’