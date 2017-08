Hölscher: ‘Hier kunnen we mee verder’

Go Ahead Eagles liet zich vrijdagavond – vooral na rust - van z’n beste kant zien in de Adelaarshorst. Dankzij een reeks fijngevoelige steekpassjes van Tim Hölscher en ook invaller Stefano Beltrame, reeg de Deventer ploeg de kansen aaneen.

Hoewel Go Ahead op 1-1 bleef steken tegen de Nijmegenaren, overheerste het positieve gevoel bij Hölscher. ,,Als we dit spel voort kunnen zetten de komende weken, gaan we een mooi seizoen tegemoet”, zei de middenvelder uit Gronau.

Lees ook Go Ahead Eagles doet zichzelf tekort met gelijkspel tegen NEC Lees meer

,,Jammer van de uitslag, want we doen onszelf wel tekort met dit resultaat. NEC heeft na rust volgens mij geen kans meer gecreëerd, terwijl wij keer op keer gevaarlijk werden. Maar dat is ook het enige minpunt van vanavond", concludeerde Hölscher, die zich in de tweede helft ontpopte tot de beste speler aan de kant van de thuisploeg.

Overgoor

Dat was voor een deel het gevolg van de blessure van Sjoerd Overgoor, die na een klein halfuur noodgedwongen naar de kant moest. Even was de schwung eruit bij Go Ahead, maar na rust herpakte de ploeg zich. ,,Ik speel net zo lief rechtshalf, maar nu kwam ik wat centraler op het middenveld te staan. Daardoor kreeg ik wat vaker de bal en dan ben ik op mijn best”, aldus de 22-jarige Duitser.

Opgestuwd

,,Ik had vanavond echt het gevoel dat we opgestuwd werden door het publiek. De ervaring van het spelen in een volle Adelaarshorst was nóg mooier dan ik me van tevoren had voorgesteld.” Zijn vader was één van de aanwezigen. ,,Hij komt elke wedstrijd naar me kijken en is altijd kritisch op me. Maar vandaag was hij tevreden. Hij zag ook dat we hadden moeten winnen.”