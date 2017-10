Hölscher vervangt Beltrame bij GA Eagles in Achterhoekse heksenketel

Met Tim Hölscher terug in de basis begint Go Ahead Eagles zondag aan de beladen uitwedstrijd tegen De Graafschap. De Duitse middenvelder vervangt de geblesseerde Stefano Beltrame. De Juventus-huurling ontbreekt de komende weken met een spierscheuring in de hamstring.

Voor Hölscher is het een terugkeer in de basisformatie. De afgelopen zomer van FC Twente overgekomen middenvelder kreeg in de eerste zes duels van het seizoen een basisplaats van trainer Leon Vlemmings. In de thuiswedstrijd tegen Almere City verdween Hölscher uit de ploeg en zag Go Ahead prompt twee keer op rij winnend van het veld stappen. Hoewel Hölscher vrijdag vanwege privé-omstandigheden ontbrak op de training bij GA Eagles, mag hij zondag de opengevallen plek van Beltrame overnemen.

,,Tim kan die plek kort achter spits Sam Hendriks met zijn voetballende kwaliteiten ook heel goed invullen’’, verklaarde Vlemmings. ,,Met het gezicht naar de goal en oog voor de ruimte achter de laatste linie.’’ Hölscher krijgt de voorkeur boven Shadrach Eghan, die zijn draai bij Go Ahead nog niet heeft gevonden. ,,Shaffie heeft een moeilijke periode achter de rug. Mede door de blessure die hij al in de voorbereiding opliep. Maar hij is op de weg terug, traint goed en het is een kwestie van tijd totdat hij weer gaat spelen.’’

Ziekenboeg

De blessure van Beltrame, de laatste weken aardig in vorm, is momenteel het enige vraagstuk voor trainer Vlemmings. Waar de sportieve zorgen van GA Eagles na de overwinningen op Almere City (2-1) en FC Oss (1-6) minder en minder worden, stroomt ook de ziekenboeg gestaag leeg. Thijs Dekker, Orhan Džepar en Joey Groenbast trainden na hun blessures weer volledig mee afgelopen week. Ook spits Leon de Kogel is hersteld van zijn hamstringkwetsuur, maar begint tegen De Graafschap nog op de bank naast Vlemmings.

Ongewijzigd

Hölscher is de enige nieuweling in de basisformatie die vorige week Oss verpulverde. Voor de rest geeft Vlemmings zijn troepen het vertrouwen en blijft het Deventer gezicht van GA Eagles intact met Joey Suk, Givan Werkhoven en Dennis Hettinga. ,,We willen aan vastigheid werken en daarom proberen we zo min mogelijk te veranderen’’, aldus Vlemmings, die zeer waarschijnlijk opnieuw met een selectie van 21 man op pad gaat. ,,Dat zou kunnen. Er is deze week hard gewerkt en we zijn als team vrijwel compleet. Een stukje beloning.’’

Heksenketel

In Doetinchem wacht Go Ahead een echte testcase in het treffen met de Graafschap. De Vijverberg wordt een heksenketel en het Achterhoekse publiek zal fel ageren op de Deventer voetballers. De sentimenten en problemen met de supporters in het recente verleden, maken de wedstrijd op voorhand beladen. Niet voor niets is het duel tot risicowedstrijd benoemd door de politie en gemeente Doetinchem. ,,Maar daardoor moeten wij ons niet laten afleiden’’, vindt Vlemmings. ,,Ik ben er deze week dan ook geen seconde mee bezig geweest. Natuurlijk is het een wedstrijd met een historie. Ik zal de jongens echt niet hoeven te prikkelen. Wij moeten gewoon zorgen dat we de lijn van die twee zeges op rij doortrekken. Dat is ons enige doel.’’