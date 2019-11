IJzersterke GA Eagles-verdediger Beukema vergeet blessure door adrenaline

Sam Beukema stapte vrijdagochtend uit bed en twijfelde over zijn fitheid. Een etmaal later tegen FC Dordrecht was weinig te merken van een enkelblessure en was de verdediger van Go Ahead Eagles een van de beste spelers op het veld.

,,Het was de adrenaline’’, glimlachte Beukema kort na de 3-1 thuiszege op de Zuid-Hollanders. ,,De focus op de wedstrijd won het uiteindelijk.’’

De 20-jarige Deventenaar ging donderdag op de training door zijn enkel, ging direct van het veld en liet zich behandelen. ,,Het voelde niet helemaal goed en ik was sceptisch of ik kon spelen. Zeker vrijdag toen ik wakker werd. De enkel voelde stijf aan. In de middag ben ik vroeg naar het stadion gegaan en heb ik wat testen gedaan met de medische staf. Dat ging wel en dus heb ik de trainer gezegd dat ik fit genoeg was om te spelen. Het pakte goed uit.’’

Man van de wedstrijd

Antoine Rabillard werd uitverkoren als man van de wedstrijd. Begrijpelijk. De Franse spits zorgde voor energie in het voor rust lome spel van GA Eagles. Rabbillard brak al na negen minuten de wedstrijd open met zijn eerste doelpunt in het eerste van GA Eagles sinds half augustus. Maar in de achterhoede stond Beukema zijn mannetje, die vrijwel geen duel verloor. ,,Hij speelde weer een prima wedstrijd’’, was ook trainer Jack de Gier complimenteus.

Getergd