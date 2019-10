‘Ik werd toegezongen met hitje als transseksueel, maar scoorde wel’

Beker-herinneringenHet toernooi om de KNVB-beker levert vrijwel altijd aansprekende avonturen en surprises op. Vier betrokkenen van Go Ahead Eagles lepelen hun mooiste bekerherinnering op in de aanloop naar het duel met Almere City FC in de eerster bekerronde (morgen 19.45 uur).

Paul Bosvelt (49)

Functie: Technisch manager GA Eagles

Beste prestatie: met Feyenoord in finale 2003 (4-1 verlies tegen FC Utrecht)

Mooiste herinnering: ,,Ik had altijd wel wat met de KNVB-beker. Vind het een mooie prijs, al heb ik de beker nooit gewonnen. Een wedstrijd die me altijd bij blijft is met Go Ahead Eagles uit bij IJsselmeervogels (in 1993, GA Eagles won met 1-2 na verlenging, red.). Ik werd de hele wedstrijd toegezongen door het publiek daar in Spakenburg met dat hitje over die transseksueel. Ik had immers lange haren en een matje in mijn nek. Tot het moment dat ik scoorde… Kon ik ze lekker toezwaaien.’’

Volledig scherm Paul Bosvelt heeft 1-0 gescoord voor Feyenoord in de halve finale van de KNVB-beker in 2003. Bosvelt zou de eindstrijd uiteindelijk verliezen van FC Utrecht. © ANP

Hobie Verhulst (26)

Functie: Keeper GA Eagles

Beste prestatie: met FC Volendam in kwartfinale 2017 (verlies tegen Sparta).

Mooiste herinnering: ,,Mijn mooiste herinnering aan de KNVB-beker is de wedstrijd die ik met FC Volendam speelde tegen PSV. Dat is twee jaar geleden nu, het bleef 0-0 en we dwongen een verlenging af. Ja, ik keepte een lekkere wedstrijd en dan hoop je op een stunt. Nee, die kwam er net niet. Het was die jongen van Chelsea, Marco van Ginkel, die met een soort van omhaal scoorde in de tweede helft van de verlenging. Was echt zonde, maar het zijn wedstrijden die je nooit meer vergeet. Ik vind de KNVB-beker wel mooi en kijk ook wel uit naar de wedstrijd met GA Eagles tegen Almere City.’’

Volledig scherm Keeper Hobie Verhulst was met Volendam dicht bij een stunt tegen PSV in de KNVB-beker. © Carla Vos

Elmo Lieftink (25)

Functie: Middenvelder GA Eagles.

Beste prestatie: met Willem II in halve finale 2018 (verlies tegen Feyenoord)

Mooiste herinnering: ,,Ik heb niet zoveel mooie herinneringen aan de KNVB-beker. Afgelopen seizoen bij Willem II werd ik door de trainer (Adrie Koster, red.) gepasseerd voor de finale. Een jaar eerder kwamen we tot de halve finale en verloren we met 3-0 van Feyenoord. Ik weet nog dat het heel koud was die avond in februari, een gevoelstemperatuur van -15. We speelden best goed en via Giliano Wijnaldum hadden we op 1-0 moeten komen. Jammer, maar ik vind de bekerwedstrijden wel leuk. Er gebeurt altijd wat en ik hoop dat we met Go Ahead nog wat rondjes verder komen.’’

Volledig scherm Elmo Lieftink bereikte met Willem II vorig jaar de halve finale van de KNVB-beker. © BSR/SOCCRATES

Jack de Gier (51)

Functie: trainer GA Eagles

Beste prestatie: twee keer verliezend finalist (1991 en 2000).

Mooiste herinnering: ,,Ik ben nog steeds topscorer van het bekertoernooi. Mijn record van twaalf doelpunten in een seizoen staat nog steeds. Ik scoorde destijds in dienst van NEC in elke ronde. Alleen in de finale tegen Roda JC niet. Het was toen al mijn tweede bekerfinale. Helaas heb ik er nooit eentje gewonnen, maar ik vond de bekerwedstrijden altijd mooi om te spelen. De KNVB-beker levert altijd mooie verhalen op en daarom neem ik het als trainer heel serieus.’’