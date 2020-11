Imponerende reeks GA Eagles-doelman Gorter valt op bij eredivisieclubs: ‘Ik heb zeker de ambitie’

VOORBESCHOUWING / VIDEO GA Eagles heeft verrassin­gen in petto voor bekerduel met NAC

25 oktober Go Ahead Eagles heeft een aantal surprises op stapel voor de wedstrijd tegen NAC Breda in de eerste ronde van de KNVB-beker. De Deventer ploeg begint maandagavond vrijwel zeker met drie nieuwe gezichten in de basisformatie die moet strijden voor een plek bij de laatste 32 in het bekertoernooi.