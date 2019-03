Indrukwekkend eerbetoon voor zieke Thannhauser bij GA Eagles

De woorden van voorzitter Hans de Vroome, die samen met Thannhauser door een erehaag van familie en vrienden het heilige Deventer gras betrad, raakte niet alleen de oud-perschef en algemeen manager van Go Ahead in het hart. Het You’ll Never Walk Alone waarmee de aanhang Thannhauser – zittend op een stoel op de middenstip - een aangrijpend roodgeel hart onder de riem stak, deed de tranen wellen bij heel wat fans. Het zal zeer waarschijnlijk zijn allerlaatste wedstrijd in de Adelaarshorst zijn, bekende Thannhauser, die zijn 2,5 jaar lange strijd tegen uitgezaaide endeldarmkanker dreigt te verliezen.

Illuster

Hart en nieren

,,Het valt me zwaar om jou toe te spreken’’, aldus De Vroome met een brok in de keel. ,,Een man die belangrijk is geweest voor Go Ahead. Je bent voor altijd in ons hart en een Eagle in hart en nieren’’, besloot De Vroome over de man die als voetballiefhebber een vaste volger was van Borussia Dortmund. Bij de Bundesligaclub had hij 38 jaar lang een seizoenkaart. Zoals hij eveneens bij GA Eagles de laatste jaren nagenoeg elke thuiswedstrijd een graag geziene gast. Ook werkte Thannhauser als journalist voor onder meer het Zeeuwse PZC en Twentsche Courant Tubantia.