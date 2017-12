Informatieavond GA Eagles nu op maandag 18 december

Keeper Stevens koestert winstpuntje na matig duel tegen Jong PSV

12 december Een hele flauwe glimlach toverde Sonny Stevens dinsdagavond op het gelaat in de catacomben van de Adelaarshorst. Met de zoveelste bos bloemen in de knuisten als man van de wedstrijd bij Go Ahead Eagles wist eigenlijk iedereen in Deventer na de 1-1 tegen Jong PSV wel weer hoe laat het was.