Ingedut Go Ahead Eagles verspeelt zege bij Helmond Sport

Go Ahead Eagles had een uur lang niets te duchten van Helmond Sport, een van de zwakste broeders in de eerste divisie. Maar door een lome houding riep de Deventer ploeg het onheil over zichzelf af in de tweede helft . Helmond Sport werd in het zadel geholpen door een fout van doelman Hobie Verhulst, maar pakte uiteindelijk verdiend een punt in Brabant: 1-1.

Hoewel de regen met bakken tegelijk neerdaalde over het knusse stadion De Braak, begon Go Ahead nog wel vrij aardig aan het duel met de nummer voorlaatst in de Keuken Kampioen Divisie. Alleen aan de voorzetten mankeerde het nodige. Of het de wind was of niet; de ballen vlogen alle kanten op in de beginfase.

Het scheelde dat Go Ahead aanvankelijk weinig te duchten had van het povere Helmond Sport. Door een bevlieging van Richard van der Venne werd de Deventer ploeg in het zadel geholpen. De topscorer poortte verdediger Ron Janzen, die gekrenkt aan de noodrem trok in het strafschopgebied: penalty.

Beheerst

Het was pas de tweede strafschop die Go Ahead dit seizoen kreeg toegekend. Eerder was Jeroen Veldmate al succesvol vanaf de stip, bij Jong FC Utrecht, en ook spits Thomas Verheydt toonde zich bekwaam: 0-1 via een een beheerste trap door het midden.

Direct na rust kreeg Jaroslav Navrátil een grote kans om de wedstrijd te beslissen. Na goed doorkoppen van Verheydt had de rechtsbuiten vrij baan richting het doel van Stijn van Gassel, maar Navrátil heeft zijn vizier niet op scherp staan de laatste weken en faalde ook ditmaal in de afronding.

Slippertje

Go Ahead kreeg werkelijk alle ruimte om aanval na aanval op te zetten. En het leek wel alsof of de ploeg daardoor een beetje in slaap werd gesukkeld, want na een uur spelen werd het pardoes 1-1. Invaller Bram Zwanen joeg de bal van grote afstand in de dak van het doel. Een slippertje van Hobie Verhulst, die zijn vuisten niet goed achter de bal kreeg.

Helmond Sport kreeg daardoor ineens weer de geest en het ingedutte Go Ahead slaagde er niet meer in om een vuist te maken. Op het 1-1 gelijkspel viel uiteindelijk dan ook niets af te dingen.

Helmond Sport – Go Ahead Eagles 1-1 (0-1). 32. Thomas Verheydt 0-1 (strafschop), 60. Bram Zwanen 1-1.

Scheidsrechter: Blank.

Gele kaart: Janzen, Meijer (Helmond Sport); Lelieveld (Go Ahead Eagles).

Opstelling Go Ahead Eagles: Verhulst; Lelieveld, Bosz, Bliek, Baas; Stans (83. Pouwels), Van der Venne, Van Moorsel; Navrátil (67. Dekker), Verheydt, Andrade (78. Langedijk).

Een aantal feiten rond de wedstrijd op een rij:

• Go Ahead Eagles is de laatste zeven Keuken Kampioen Divisie-duels met Helmond Sport ongeslagen (W4, G3), de laatste nederlaag tegen de ploeg uit Helmond dateert van 23 maart 2012 (5-1).

• Go Ahead Eagles wist in de laatste tien wedstrijden in alle competities tegen Helmond Sport elke keer het net te vinden (20 treffers in totaal).

• Go Ahead Eagles, dat het laatste uitduel in de Keuken Kampioen Divisie won (0-1 tegen FC Volendam), slaagde er niet in twee opeenvolgende uitwedstrijden te winnen sinds augustus toen de eerste twee uitwedstrijden van het seizoen winnend werden afgesloten (MVV en FC Eindhoven).

• Go Ahead Eagles wist de laatste twee competitieduels ‘de nul’ te houden, geen ploeg behaalde dit seizoen meer clean-sheets dan de ploeg uit Deventer (10, samen met FC Den Bosch, FC Twente, TOP Oss en Sparta).

• Go Ahead Eagles loste na de winterstop gemiddeld meer schoten per Eerste Divisie-duel dan voor de kerst (17,9 om 15,7), maar kreeg in de tweede seizoenshelft ook meer schoten tegen dan in de eerste seizoenshelft (13,1 om 11,7).

• Helmond Sport verloor de laatste acht wedstrijden in de Keuken Kampioen Divisie, de langste reeks nederlagen in de Eerste Divisie voor de ploeg uit Helmond deze eeuw.