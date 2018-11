Ingrepen Stegeman zorgen voor late ontsnapping GA Eagles

De beslissende 2-1 van Pieter Langedijk zorgde voor een ongekende staat van euforie in de Adelaarshorst. Opluchting en bevrijding na een avond vol voetballende twijfels. Het defensieve FC Dordrecht stond uitstekend georganiseerd en GA Eagles slaagde er ondanks een gigantisch overwicht amper in kansen af te dwingen. De slordigheden en balverlies volgden elkaar in rap tempo op en werkten verlammend. Op slag van rust zette Dordt het duel helemaal op de kop door met een messcherpe counter te scoren. Natuurlijk was de Deventer omschakeling niet goed, maar het al weken zo stevige centrale fundament – Gino Bosz en Jeroen Veldmate – zag er ongelukkig uit. Ook in de passing was het duo minder op dreef dan voorheen.

35 meter

Opportunisme

De keuze voor opportunisme na rust was logisch. Hoewel Jaroslav Navratil en Roland Baas de nodige prima voorzetten afleverden, zat spits Thomas Verheydt lange tijd in de Dordtse tang. Het inbrengen van Paco van Moorsel en even later Julius Bliek schiep ook ruimte voor Verheydt, die in de 94e minuut de bal panklaar neerlegde voor Langedijk die de beslissing forceerde.

Al was het Bliek die de eerste deur forceerde met zijn rake kopbal, nog geen twee minuten na zijn entree. Daarmee kreeg GA Eagles loon naar werken, maar won de gelukkigste. FC Dordrecht speelde naar de mogelijkheden en kwam kort voor tijd zelfs op 1-2. Het doelpunt – die via het been van Eagle Veldmate achter goalie Hobie Verhulst verdween - werd echter wegens vermeend buitenspel geannuleerd door arbiter Bax. Een dubieus besluit met voor Dordrecht fatale afloop. Alleen in Deventer verdween de lach niet meer van het gezicht.