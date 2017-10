Inspiratieloos GA Eagles zet zichzelf te kijk in Sittard

Net als vorig seizoen is de tweede ronde van de KNVB-beker het eindstation voor Go Ahead Eagles, dat er niet in slaagde de schandvlek van 2016 weg te poetsen. Verdween de Deventer ploeg destijds met het schaamrood van de kaken van het bekerpodium na het thuisverlies tegen hoofdklasser Jodan Boys, nu was een zwaar gemankeerd Fortuna Sittard in eigen huis te sterk voor het inspiratieloze elftal van trainer Leon Vlemmings.

En dus is GA Eagles er donderdagavond niet bij als de laatste zestien Nederlandse voetbalclubs in de kokertjes verdwijnen voor de loting van de achtste finales, die in de week voor Kerstmis worden gespeeld. Opvallend, want voor het dit seizoen in de Jupiler League zo verrassende Fortuna Sittard is de KNVB-beker deze week toch vooral een bijprogramma. De Limburgers willen komende vrijdag tegen De Graafschap de eerste periodetitel winnen en spaarden daarom tegen Go Ahead een zestal basisspelers. Onder hen scherpschutters Finn Stokkers, André Vidigal, Marco Ospitalieri en Djibril Dianessy. Het kwartet is dit seizoen al goed voor ruim een derde van alle Limburgse treffers. De veredelde B-ploeg van Fortuna had maar heel weinig te duchten van de Deventer formatie.

Eerste helft

Al voor de rust was GA Eagles, dat Maarten de Fockert onder lat de wist op de plek van de net vader van een dochter geworden Sonny Stevens, bezig aan een moeizame wedstrijd. Het Deventer breiwerk omvatte vooral terugspeelballen en leverde amper wat op. Aanvallend oogde de ploeg onmachtig en Kowet grossierde het in foute passes en onbegrip. Het wegvallen van aanvoerder Xandro Schenk na 23 minuten met een enkelblessure deed de ploeg geen goed, al koesterde Fortuna Sittard toen al een 1-0 voorsprong via Lars Hutten die na ruim een kwartier vogelvrij mocht inkoppen en geluk had dat keeper De Fockert halfslachtig ingreep. Hoewel het zwak spelende GA Eagles kort daarop via Sam Hendriks en de vanwege buitenspel afgekeurde goal van Givan Werkhoven twee kansen kreeg, bleef het verder stil aan het front. Ook de Limburgers werden amper gevaarlijk, waardoor er maar weinig te genieten viel in Sittard.

Vreemd

Op zich vreemd want waar GA Eagles bezig was aan een aardige serie zonder nederlagen, zijn de Limburgers zijn onder trainer Sunday Oliseh bezig aan een opvallend sterk seizoen in de eerste divisie en bezetten de derde plaats in de Jupiler League. Vooral in het eigen onderkomen is Fortuna Sittard een lastig te nemen horde. Van de laatste elf thuiswedstrijden in de eerste divisie verloor Fortuna er slechts eentje: begin oktober tegen NEC (1-2).

Daar kon GA Eagles ook na de pauze weinig aan veranderen. Met Leon de Kogel als vervanger van Werkhoven in de punt van de aanval begon de ploeg wat energieker, maar veel succes leverde dat niet op. Na ruim een uur was Fortuna een stuk daadkrachtiger. Bij een scrimmage voor de het doel van De Fockert greep de Deventer defensie verre van consequent in en Mickael Malsa tekende voor de 2-0. Het was het begin van nog meer ellende voor de Deventer ploeg, die bij de vijfde Sittardse hoekschop niet stond op te letten. Wessel Dammers kon bij de tweede paal vrij inkoppen: 3-0. Daarna ging de wedstrijd als en nachtkaars uit en moet GA Eagles ernstig bij zichzelf te rade gaan. Met de instelling van het duel in Sittard wordt vrijdag ook het thuisduel met Jong AZ een zware bevalling, ondanks de terugkeer van de jonge vader Stevens onder de lat.

KNVB-Beker, tweede ronde:

Fortuna Sittard-GA Eagles 3-0 (1-0). 17. Lars Hutten 1-0, 62. Mickael Malsa 2-0, 77. Wessel Dammers 3-0.

Scheidsrechter Manschot. Gele kaart: Dries Saddiki (Fortuna Sittard), Pieter Langedijk (GA Eagles).