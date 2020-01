‘International Anier op weg naar contract bij GA Eagles’

Hoewel GA Eagles pas vrijdag de knoop definitief wil doorhakken en dan nog een gesprek voert met de Est, lijkt een overeenkomst in de maak. De partijen zaten donderdag aan het einde van de middag ook al samen om tafel in de Adelaarshorst. Trainer Jack de Gier ziet wel een aanspeelpunt in spits Anier, al is het afwachten hoe wedstrijdfit de 34-voudig international van Estland (7 doelpunten) is.

Anier moet de opvolger worden van de Belgische spits Maecky Ngombo, die overigens ook nog steeds onder contract staat in Deventer. GA Eagles hoopt Ngombo vrijdag - op de laatste dag van de winterse transfermarkt - nog bij een club onder te brengen.