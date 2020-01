International uit Estland als spits op proef bij GA Eagles

Of hij de onbetwiste aanvalsleider van GA Eagles kan worden lijkt onzeker. Anier versleet een oneindige lijst met clubs en scoorde vooral voor Flora Tallinn in zijn geboorteland vaak. Dat is echter ook al weer een jaar of negen geleden. De 34-voudig international reisde daarna half Europa door en speelde behalve in Estland ook in Duitsland, Zweden, Noorwegen en Schotland. Anier behoorde tot de selectie die afgelopen november tegen Oranje speelde in de EK-kwalificatie, maar maakte geen minuten in de Amsterdam Arena.