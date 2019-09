‘Internationals’ overspoelen GA Eagles en gaan samen op Nederlandse les

Go Ahead Eagles…. Veel Engelser wordt het niet in het Nederlandse voetbal. De Deventer club koestert het eigen ‘Home of Football’ als het stadion aan de Vetkampstraat ter sprake komt. De volkswijk in de schaduw van de Adelaarshorst dompelt op wedstrijddagen onder in bedwelmende friet- en bierdampen, als ware het een Britse zaterdagmiddag in de Second Division. Met Daniel Crowley en Aaron Nemane waren Engelse voetballers de laatste jaren in meer en mindere mate succesvol bij Go Ahead, waar op het veld de internationale invloed pas sinds deze zomer meer dan ooit zichtbaar is. Met acht verschillende nationaliteiten is de voertaal niet louter Nederlands meer. Een trendbreuk? Nee, dat niet. Een record? Ook nét niet, maar het is sinds donderdagmiddag wel voor het eerst dat er Nederlandse les wordt gegeven in het spelershome van de club en dus gaan de ‘internationals’ van GA Eagles op bekend terrein in de schoolbanken.