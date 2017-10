Intikker met gouden randje voor De Kogel

Voor Leon de Kogel geldt: hoe lelijker het doelpunt, hoe mooier hij het doorgaans vindt. Van zijn treffer tegen Jong Ajax (4-1), een intikker, werd de aanvaller van Go Ahead Eagles dan ook bijzonder blij. ,,Lekker man”, glunderde hij, onderwijl een bakje fruit consumerend in de catacomben van de Adelaarshorst.

De Kogel bejubelde zijn treffer niet alleen omdat het een intikker was. Ook omdat hij net koud in het veld stond toen hij de trekker succesvol overhaalde. Én omdat hij pas net weer hersteld is van een hamstringblessure. ,,Dit zijn de invalbeurten. Ik stond amper binnen de lijnen en de bal lag er al in. Héérlijk.”

Al was het overigens niet de bedoeling dat De Kogel de afronding zou verzorgen bij de 4-1. Nadat Sam Hendriks doelman Norbert Alblas had omspeeld, was De Kogel er als de kippen bij om de bal tegen de touwen te schieten. ,,Ik heb Sam hartelijk bedankt, haha. Maar hij zei dat hij ‘m eigenlijk zelf had willen maken.”

Applaus

De Kogel werd na zijn treffer overladen met een daverend applaus van de Deventer aanhang. ,,Het doet me erg goed dat ze mijn naam scandeerden. Natuurlijk is het erg vervelend dat ik weer geblesseerd raakte. Er zat een scheur van 4,5 centimeter in m’n hamstring. Nee hè, niet weer, dacht ik… Het was vervelend voor de ploeg, voor het publiek, maar nog het meest voor mijzelf. Ik wil spelen, scoren, weer belangrijk zijn voor de ploeg. Net als in mijn eerste seizoen in Deventer. Daarom ben ik erg blij met die goal.”