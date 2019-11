Invaller Rabillard bezorgt Go Ahead Eagles punt tegen Roda

wedstrijdverslagSlaagt Go Ahead Eagles er vanavond in de zevende overwinning van het seizoen bij te schrijven? Volg de laatste ontwikkelingen rond en tijdens het thuisduel tegen Roda JC in ons liveblog.

Het begint te wennen voor Go Ahead Eagles. Nog steeds ongeslagen, weer eens een gelijkspel en opnieuw een wedstrijd met twee gezichten. Voor rust waren de Deventenaren tegen Roda JC onzichtbaar, in de tweede helft werd mede dankzij de invallers een achterstand gerepareerd. Antoine Rabillard bezorgde de ploeg van Jack de Gier een punt: 1-1.

Met de overwinningen tegen FC Dordrecht (3-1) en Telstar (2-0) op zak, zag GAE-trainer Jack de Gier geen redenen om zijn basisteam overhoop te gooien, het vroege wisselen van Maecky Ngombo en Jaroslav Navrátil in die wedstrijden ten spijt. De twee aanvallers kregen tegen Roda opnieuw het vertrouwen van de coach. Alleen de geschorste Richard van der Venne ontbrak tegen Roda JC. De rossige middenvelder kreeg tegen Telstar zijn vijfde gele kaart van het seizoen en werd vervangen door Alexander Bannink.

Het treffen met de nummer dertien van de Keuken Kampioen Divisie werd voorafgegaan door een huldiging van clubicoon Michel Boerebach – hij ontving de erespeld van de club – en een minuut ‘zonder voetbal’ om aandacht te vragen voor de strijd tegen racisme in de stadions.

Afgekeurde goal

Daarna ging de bal dan toch rollen in de Adelaarshorst. Gelijk het evenbeeld van de voorgaande thuiswedstrijden, duurde het opnieuw redelijk lang voordat er echt iets te genieten viel voor het thuispubliek. Het grootste moment van opwinding was een afgekeurde goal van Roda-speler Jordy Croux na een kwartier spelen. Croux kwam oog in oog met GAE-doelman Hobie Verhulst, maar nam de bal met de hand mee nadat hij die tegen de keeper had opgeschoten. Geen geldige treffer dus. Van GAE-zijde kwam eigenlijk amper iets noemenswaardigs. Geen enkele speler kon zich onderscheiden en alle goede bedoelingen liepen stuk op matige passing en te weinig creativiteit. Voor de vijfde competitiewedstrijd op rij stond er halverwege 0-0 op de borden bij een wedstrijd van Go Ahead Eagles.

Tik

Met Adrian Edqvist als vervanger van Martijn Berden op de flank, kreeg Go Ahead Eagles aan het begin van de tweede helft meteen de tik die er al zat aan te komen. Ike Ugbo, de spits die de laatste weken makkelijk scoort, rommelde zich door de defensie van GAE – die er niet best uitzag - en schoot van dichtbij de 0-1 achter Hobie Verhulst. De Gier greep onmiddellijk in en haalde ook Alexander Bannink naar de kant. De vervanger van Van der Venne kwam niet in het stuk voor, maar kon zich in elk geval troosten aan de gedachte dat dat in de eerste helft voor heel GAE gold. Zakaria Eddahchouri was zijn vervanger.

Toeval of niet, de achterstand maakte iets los bij Go Ahead Eagles. Ineens was daar wel het tempo, de strijd en de souplesse die in de eerste 45 minuten zo hadden ontbroken. De ingevallen Eddahchouri was meteen twee keer gevaarlijk, en Edqvist produceerde een schot waar doelman Tom Muyters van Roda alle moeite mee had. Het regende bovendien hoekschoppen voor de thuisploeg. Roda moest ver terug.

Laatste troef

De Gier bracht in het laatste kwartier met Antoine Rabillard zijn laatste troef. Met het wisselen van captain Jeroen Veldmate koos de trainer vol voor de aanval in de slotfase, teneinde de ongeslagen reeks van twaalf duels te verlengen. Een gouden greep. Amper drie minuten in het veld was Rabillard het eindstation van een aanval die begon bij Maël Corboz. De middenvelder bezorgde de bal aan de rechterkant bij Navrátil, die legde breed en met geluk frommelde Rabillard de bal over de doellijn: 1-1. De Fransman bewees zodoende opnieuw zijn waarde voor dit Go Ahead Eagles. Tegen FC Dordrecht was hij twee weken eerder ook al trefzeker.

In de slotfase leek er zelfs nog meer in het vat te zitten voor Go Ahead Eagles, dat va banque bleef spelen voor de winnende goal. De kansen waren er, onder meer nog via een paar vrije trappen van Corboz, maar aan de stand veranderde niets meer. Voor de dertiende keer op rij geen verlies voor Go Ahead Eagles, dat wel naar de zesde plaats zakte in de Keuken Kampioen Divisie. Als die eerste helften eens wat beter zouden worden...

Go Ahead Eagles – Roda JC Kerkrade 1-1 (0-0). 50. Ike Ugbo 0-1, 76. Antoine Rabillard 1-1. Scheidsrechter: Gözübüyük. Gele kaart: Corboz, Eddahchouri (Go Ahead Eagles), Van Eijma, Verburgh (Roda). Toeschouwers: 8.688.

Opstelling Go Ahead Eagles: Verhulst; Mertens, Veldmate (73. Rabillard), Beukema, Brito; Lieftink, Corboz, Bannink (54. Eddahchouri); Navrátil, Ngombo, Berden (46. Edqvist).

• Roda JC is bezig aan een aardige uitserie. De ploeg uit Kerkrade verloor op 1 september voor de laatste keer op vreemde bodem, uit bij MVV (1-0).

• GA Eagles verloor op vrijdag 30 augustus voor het laatst. FC Eindhoven won toen met 2-1 in eigen huis.

• GA Eagles is in eigen huis nog ongeslagen dit seizoen.

• In de eerste divisie verloor GA Eagles nog nooit van Roda JC.

• GA Eagles behaalde de minste zeges dit seizoen van de top zeven in de Keuken Kampioen Divisie.