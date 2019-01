Invaller schiet Go Ahead Eagles in laatste kwartier naar de zege op Almere City FC

Go Ahead Eagles heeft de eerste thuiswedstrijd van 2019 in winst omgezet. Almere City FC werd in Deventer met 2-1 verslagen. Invaller Thomas Verheydt - door trainer John Stegeman voor het eerst gepasseerd in de basisformatie - werd de matchwinnaar. De spits maakte een kwartier voor tijd koud in het veld de winnende treffer.

Aan kansen geen gebrek op de ijzig koude vrijdagavond in de Adelaarshorst. De thuisploeg stapelde voor rust kans op kans. Vooral Langedijk liet een aantal riante mogelijkheden onbenut in het eerste bedrijf. En ook Paco van Moorsel en Jeff Stans lieten nog enkele grote kansen liggen om de score te openen.

Onterecht

Almere City FC stelde daar weinig tegenover, maar kwam na een krap half uur wél op voorsprong. De Flevolanders werden in het zadel geholpen door scheidsrechter Rob Dieperink. De arbiter uit Borculo legde de bal volkomen onterecht op de stip na een onschuldige botsing tussen Roland Baas en Stijn Meijer. Niek Vossebelt wist wel raad met dit buitenkansje en schoot koeltjes raak vanaf elf meter: 0-1.

Vijf minuten voor rust repareerde Go Ahead de schade. Na een hoekschop van Langedijk en goed doorkoppen van aanvoerder Jeroen Veldmate, schoot Van Moorsel bij de tweede paal raak: 1-1.

Kort na rust was het Almere City FC dat het eerste echte gevaar stichtte. Na een dieptepass van achteruit zagen Julius Bliek en Veldmate er niet goed uit. Meijer glipte ertussendoor en leek in het strafschopgebied gevloerd te worden. Ditmaal wuifde arbiter Dieperink het weg, terwijl deze situatie meer weg had van een strafschop dan in de eerste helft, toen er absoluut geen sprake was van een overtreding.

Hachelijk

Hoewel Go Ahead aanvankelijk voetballend gezien nog licht de overhand in de tweede helft, waren de gevaarlijkste momenten voor de bezoekers. Kevin Luckassen kreeg een aardige kopkans en in de 73ste minuut kon Verhulst ternauwernood opruimen met zijn voet na een hachelijk moment in het strafschopgebied.

‘Alle ballen op Thomas’

Een kwartier voor tijd bracht trainer John Stegeman Thomas Verheydt in de ploeg. De spits werd luidkeels toegezongen. ‘Alle ballen op Thomas’, klonk het in de Adelaarshorst. En dat leek te helpen. Want Verheydt sloeg koud in het veld direct toe. Na een puike dieptepass van Jeff Stans en een goede voorzet van Jaroslav Navrátil kon Verheydt de bal van dichtbij simpel binnen schieten: 2-1.

Almere City FC werd nog een paar keer gevaarlijk in de slotfase. Maar met zijn eerste treffer sinds 4 november (Telstar-uit), bezorgde Verheydt zijn ploeg de eerste driepunter van 2019 en herstelde Go Ahead zich van de uitglijder van vorige week tegen Roda JC.

Go Ahead Eagles – Almere City FC 2-1 (1-1). 28. Niek Vossebelt 0-1 (strafschop), 40. Paco van Moorsel 1-1, 75. Thomas Verheydt 2-1.

Scheidsrechter: Dieperink.

Toeschouwers: 7958.

Gele kaart: Bliek (Go Ahead Eagles); Mannes, Receveur (Almere City FC).