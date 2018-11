Invallers helpen Go Ahead aan zwaarbevochten zege op taai FC Dordrecht

Go Ahead Eagles heeft dankzij een doelpunt van invaller Pieter Langedijk diep in blessuretijd een zwaarbevochten overwinning uit het vuur gesleept tegen FC Dordrecht: 2-1.

De Deventer ploeg had de grootst mogelijke moeite met de ultradefensief ingestelde bezoekers, maar wist via treffers van de invallers Julius Bliek en Langedijk dus alsnog averij te voorkomen tegen de nummer voorlaatst van de Keuken Kampioen Divisie. Een welkome opsteker voor de Deventer ploeg, na de nederlagen tegen Ajax en Telstar. Maar dat de overwinning moeizaam tot stand kwam, is een understatement.

Jacht

Desondanks was de start van Go Ahead wel voortvarend. In de jacht op een vroege openingstreffer en de muur van FC Dordrecht te breken, werden een paar kansen gecreëerd. Maar de Dordtenaren stonden zo ver terug – vaak met elf man op eigen helft – dat er bijna geen doorkomen aan was.

Na ruim een kwartier had Thomas Verheydt echter een grote kans om de moraal van de laagvlieger te breken. Na een afgemeten dieptepass van Gino Bosz, legde Jaroslav Navrátil de bal klaar voor de spits. Maar Verheydt miste de precisie en schoot naast.

Na een sterke openingsfase was Go Ahead niet meer bij machte om echt iets te forceren voor rust. Hoewel FC Dordrecht nagenoeg geen aanvallende ambities toonde, sloegen de bezoekers vlak voor rust pardoes toe. De concentratie was even zoek bij Go Ahead en een voorzet van aanvoerder Antonio Stankov ging aan Jeroen Veldmate en Bosz voorbij, waardoor Jeremy Cijntje de bal bij de tweede paal binnen kon tikken: 0-1.

Dubbele wissel

Trainer John Stegeman voerde in de rust een dubbele wissel door. Orhan Džepar en Jeff Stans maakten plaats voor Pieter Langedijk en Paco van Moorsel. Maar het duurde tot halverwege de tweede helft totdat Go Ahead weer eens gevaarlijk werd. Doelman Bryan Janssen voorkwam met een wereldredding de gelijkmaker na een venijnig schot uit de draai van spits Verheydt.

Gouden ingreep

Stegeman voerde twintig minuten voor tijd zijn laatste wissel door: Julius Bliek voor Istvan Bakx. En dat bleek een gouden ingreep. Want de oud-speler van FC Dordrecht, die vorig jaar voor die club nota bene zijn eerste profgoal maakte in de Adelaarshorst, was binnen een minuut al van waarde. Na een voorzet van Navrátil kopte hij de bal koeltjes in de verre hoek binnen: 1-1.

Go Ahead ging vol op jacht naar de overwinning, maar echt grote kansen bleven uit. De thuisploeg mocht zelfs nog van geluk spreken, want Ossama Zamouri leek FC Dordrecht vier minuten voor tijd naar de zege te schieten. Maar terwijl de Zuid-Hollanders al uitbundig het feestje vierden, werd de treffer geannuleerd door arbiter Bakx na een laat vlagsignaal wegens buitenspel.

Vreugde

Weinig toeschouwers in de Adelaarshorst zullen er nog rekening mee hebben gehouden, maar Go Ahead sleepte dus alsnog de volle drie punten binnen. Doelman Janssen verkeek zich op een op het oog simpel schot van Langedijk, die het vervolgens net als al zijn teamgenoten uitschreeuwde van vreugde: 2-1.

Go Ahead Eagles – FC Dordrecht 2-1 (0-1). 41. Jeremy Cijntje 0-1, 71. Julius Bliek 1-1, 90+4. Pieter Langedijk 2-1.

Scheidsrechter: Bax.

Gele kaart: Veldmate, Van der Venne, Van Moorsel (Go Ahead Eagles); Timmermans, Green, Kok (FC Dordrecht).

Toeschouwers: 8000.