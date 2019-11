Invallers helpen Go Ahead Eagles na rust langs Dordrecht

De wedstrijd kwam weliswaar pas na rust tot leven, voor Go Ahead Eagles was het vrijdag voldoende om hekkensluiter FC Dordrecht op de knieën te krijgen. De invallers Antoine Rabillard en Adrian Edqvist hadden met allebei een goal een groot aandeel in de zege op de Zuid-Hollanders. Jenthe Mertens maakte zijn eerste doelpunt in Deventer dienst: 3-1.

Trainer Jack de Gier had geen enkele reden om iets te veranderen aan de basisploeg die een week eerder een uitstekende wedstrijd speelde bij NAC Breda (1-1). In de Deventer selectie ontbrak alleen Alexander Bannink vanwege een rugblessure. Tegenstander Dordrecht, dat met afstand de meest gepasseerde defensie van de Keuken Kampioen Divisie heeft, wenste zich niet op voorhand in te graven en trad in de Adelaarshorst aan met drie spitsen: Anass Achahbar, Thomas Schalekamp en Pedro Marques.

De openingsfase van de wedstrijd leverde GA Eagles een paar kopkansen op via Sam Beukema, Elmo Lieftink en Jeroen Veldmate, drie keer na een hoekschop van Richard van der Venne.Dordrecht kwam er een keer gevaarlijk uit, wat resulteerde in een schot naast van Brandon Ormonde-Ottewil. Verder liet de staartploeg uit Zuid-Holland weinig zien. GA Eagles had veel de bal en moest eigenlijk alleen beducht zijn op snelle uitbraken van Dordrecht. De paar keer dat dat het geval was, stond keeper Hobie Verhulst op de goede plek.

De thuisploeg wist zelf alleen ook niet zoveel gevaar te stichten. Het tempo in de eerste helft lag laag en dat was koren op de molen van Dordrecht, dat redelijk simpel overeind bleef. Van hartverwarmend voetbal was in de eerste 45 minuten totaal geen sprake. Sterker nog, ‘Dordt’ kreeg in het laatste kwartier van de eerste helft de overhand. Pedro Marques kreeg de grootste kans namens de bezoekers, maar kopte naast.

Ingrijpen

De aanvallende impotentie van GA Eagles noopte De Gier halverwege al om in te grijpen. Ngombo mocht naar de kant, Antoine Rabillard maakte z’n opwachting. De Fransman maakte eerder in de week een hattrick bij de beloften in de wedstrijd tegen Heerenveen en dat was voor De Gier voldoende aanleiding hem eindelijk weer eens een kans te geven. Een gouden wissel. Tien minuten na zijn entree stond Rabillard meteen op de goede plek om een lage bal van Jaroslav Navrátil, gegeven vanaf rechts, binnen te tikken voor de 1-0.

Extra dynamiek

Meteen ging het los in de Adelaarshorst. Gesterkt door de treffer probeerde GA Eagles om de wedstrijd helemaal op slot te gooien. De jarige captain Jeroen Veldmate (31) kwam dichtbij, maar zag hoe zijn vrije trap de lat teisterde. Dordrecht moest ver terug en dat was koren op de molen van de thuisploeg. Ineens ontstond het ene na het andere gevaarlijke moment. De sloomheid van de eerste helft was afgeschud. Met de rappe Zweed Adrian Edqvist (voor Berden) bracht De Gier nog maar eens wat extra dynamiek in zijn elftal.

Een tweede Deventer treffen kon bijna niet uitblijven. Tien minuten voor tijd was het raak via Jenthe Mertens. De Belgische back schoot van dichtbij beheerst raak, zijn eerste doelpunt in dienst van Go Ahead Eagles. Daarmee had het gedaan moeten zijn in de Adelaarshorst, maar een schitterende goal van Jari Schuurman maakte dat het toch nog een spannende slotfase werd. Een andere invaller, Adrian Edqvist, maakte met de 3-1 in de extra tijd aan alle onzekerheid een einde.

GA Eagles zet de ongeslagen reeks voort en mag dankzij de drie punten ook weer serieus de blik omhoog richten op de ranglijst.

Go Ahead Eagles – FC Dordrecht 3-1 (0-0). 54. Antoine Rabillard 1-0, 80. Jenthe Mertens 2-0, 82. Jari Schuurman 2-1, 90+2. Adrian Edqvist 3-1. Scheidsrechter: Bax. Toeschouwers: 8.109. Gele kaart: Lieftink, Veldmate (GA Eagles), Montsma (FC Dordrecht)