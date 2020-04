Investeringsfonds van half miljoen voor spelersbudget GA Eagles

Een aantal clubmensen stelt zich garant voor het bedrag dat als een noodfonds gaat dienen voor GA Eagles, wat hiermee de financiële impact van de coronacrisis op de club wil ondervangen. Het omzetverlies van GA Eagles dreigt met zo’n twintig procent immers uit te komen op zo’n 1,5 miljoen euro.

In samenwerking met een aantal clubmensen werkte GA Eagles aan een investeringsfonds. Hieruit kan de komende twee seizoenen elk jaar €250.000 worden onttrokken om het spelersbegroting aan te vullen. Ook technisch manager Paul Bosvelt moest de broekriem aantrekken en moet vrezen dat zijn budget met zeker drie ton daalt. ,,We zijn blij dat we op deze manier een deel van het omzetverlies kunnen compenseren”, zegt algemeen directeur Jan Willem van Dop. ,,Dit investeringsfonds geeft ons in ieder geval enige financiële slagkracht op spelersgebied terug.”

Het is de intentie om de groep investeerders hun geld over een aantal jaren terug te betalen als er spelers voor een transferbedrag worden verkocht. ,,Ik hoop dat het een win-win situatie wordt’’, zegt Van Dop. ,,Deze clubmensen hebben dit hoge bedrag beschikbaar gesteld vanuit hun betrokkenheid bij GA Eagles. Als er rendement vrijkomt vanuit het investeringsfonds betekent dat dat we het geld juist hebben besteed.”