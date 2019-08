Istvan Bakx gaat avontuur aan bij Ajax Cape Town

Bakx speelde afgelopen seizoen voor eerstedivisionist GA Eagles en wilde daar graag blijven, maar kwam met die club geen nieuw contract overeen. Eind juli verbond hij zich aan Spakenburg. In het contract was een clausule opgenomen waardoor de Zeeuw voor de start van de competitie kon vertrekken als zich een profclub zou melden.

Dat is nu gebeurd. De middenvelder heeft een contract voor één jaar getekend bij het Zuid-Afrikaanse Ajax Cape Town. ,,Dit is het avontuur dat ik graag nog een keer aan wilde gaan’’, legt de middenvelder uit. Donderdagochtend vliegt hij alleen naar Zuid-Afrika, zijn vrouw en twee dochters (van 2 en 4) volgen hem later.

Bij Ajax Cape Town, dat twee seizoenen terug degradeerde uit de hoogste voetbalcompetitie van Zuid-Afrika en afgelopen seizoen net niet promoveerde, komt Bakx twee oude bekenden tegen. Met trainer Andries Ulderink werkte hij samen bij AGOVV, doelman Nick Hengelman was eerder zijn ploeggenoot bij AGOVV en TOP Oss. Ook had hij contact met Thomas Verhaar, die nu bij Excelsior speelt, maar vorig seizoen uitkwam voor Bakx’ nieuwe werkgever.

,,Ik heb goede verhalen over Kaapstad gehoord’’, gaat Bakx verder in op zijn keuze voor Ajax Cape Town. Hoewel de Vlissinger voor één seizoen heeft getekend in Kaapstad, is het mogelijk dat hij er langer blijft. ,,We gaan nu gewoon voor een jaar het avontuur aan en dan zien we wel wat het ons brengt’’, vertelt hij.