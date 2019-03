Istvan Bakx geniet bij GA Eagles en wil contract verlengen

Spelers waarmee de club niet verder wil, krijgen dat formeel schriftelijk voor 1 april te horen. ,,Ik wil best blijven, ja. Mijn ambitie was om basisspeler te worden bij Go Ahead. Moet je kijken wat voor mooi seizoen we hebben. Natuurlijk valt er genoeg te verbeteren, maar we staan in de top drie van de eerste divisie. Wat willen we nog meer?’’

Gevaarlijk

Bakx lacht. Ja, natuurlijk kan hij wel wat verzinnen. Een overwinning op FC Twente staat hoog op de verlanglijst bij de middenvelder die vorige week tegen Helmond Sport nog ontbrak vanwege een schorsing. ,,Maar het wordt een zware wedstrijd zondag. FC Twente is aanvallend de gevaarlijkste ploeg van de eerste divisie. De sterkste ploeg ook. Daar moeten we ons tegen wapenen, want we willen een resultaat. We zijn dicht bij een plek in de top vijf en eigenlijk mogen we dat in de laatste negen wedstrijden niet meer weggeven. Dan beginnen we in mei met wat extra rust aan de nacompetitie. Dat lijkt mij wel lekker.’’