Istvan Bakx houdt conditie op peil bij FC Den Bosch

De inmiddels 33-jarige Bakx trok afgelopen weekeinde de deur achter zich dicht bij Go Ahead Eagles, nadat beide partijen niet tot een nieuwe overeenkomst kwamen. De Deventenaren deden Bakx vorige week weliswaar een aanbieding, maar daarop wenste de middenvelder niet in te gaan.

Bakx speelde in het seizoen 2010-2011 al op huurbasis in Den Bosch en keerde in de winterstop van het seizoen 2012-2013 op permanente basis terug. Na anderhalf jaar vertrok de geboren Zeeuw vervolgens naar rivaal TOP Oss, om vorig jaar zomer een eenjarig contract te tekenen bij Go Ahead Eagles.

Play-offs

In Deventer miste Bakx afgelopen jaargang maar drie competitieduels. In de halve finale van de play-offs was hij als basisspeler ironisch genoeg medeverantwoordelijk voor de uitschakeling van FC Den Bosch. Go Ahead Eagles strandde zelf in de finale tegen RKC Waalwijk.