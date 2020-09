Istvan Bakx keert na dertien jaar terug naar Hoek

In de zomer van 2007 verruilde Istvan Bakx toenmalig hoofdklasser Hoek voor een profcontract bij het Belgische KV Kortrijk. Dertien jaar later maakt de aanvaller uit Vlissingen de cirkel rond. Vrijdagmiddag beleefde hij bij Ajax Cape Town zijn laatste wedstrijd als profvoetballer, op maandag 28 september staat hij vrijwel zeker voor de eerste keer op het veld in Hoek. Als al het papierwerk geregeld is kan hij vijf dagen later zijn rentree maken, thuis tegen…. Ajax.

Bij de derdedivisionist zijn ze blij dat de ervaren Bakx (34) voor een terugkeer bij zijn oude club heeft gekozen. Het door Rogier Veenstra getrainde ASWH, dat uitkomt in de tweede divisie, was ook lang in de markt voor hem. ,,Ik heb de afgelopen jaren altijd contact met Istvan gehouden, voor het geval dit moment zich zou voordoen’’, zegt Jacky Lambert, lid van de technische commissie. ,,Gelukkig is het nu zover. De komst van Istvan is een mooie impuls voor de groep en voor Hoek.’’

Volledig scherm Istvan Bakx in het shirt van Hoek, met rechts van hem Sam Ysebaert. © Peter Nicolai

Begin mei had Bakx een telefonisch onderhoud met Hoek-trainer Lieven Gevaert, die een prima indruk achterliet. Daarna volgde een periode waarin het ook weken stil bleef. De competitie in het GladAfrica Championship, het tweede niveau in Zuid-Afrika, werd op 12 augustus weer hervat. Daarna had Bakx geregeld contact met de mensen van Hoek én zeer frequent met ASWH-trainer Veenstra. Uiteindelijk maakte hij vrijdag bekend voor een terugkeer naar Hoek te hebben gekozen. Bij de Zeeuws-Vlaamse club treft hij veel bekenden, onder wie generatiegenoot Jonathan Constansia en Vlissinger Reguillo Vandepitte.

Bakx speelde in het verleden één jaar in de jeugd van Feyenoord en verruilde in de zomer van 2005 Kloetinge voor Sparta. Hij debuteerde op 22 oktober 2005 tijdens het eredivisieduel Sparta-Roda JC (2-3) in het betaalde voetbal. De toen negentienjarige aanvaller kwam uiteindelijk tot twee duels voor Sparta 1 en besloot in de zomer van 2006, mede vanwege zijn studie, terug te keren naar de amateurs. De aanvaller speelde één seizoen voor Hoek en kreeg medio 2007 van KV Kortrijk onverwacht een kans op een nieuw bestaan als prof.

Aan die overgang hield hij de bijnaam ‘Google-spits’ over. Trainer Hein Vanhaezebrouck tikte op de zoekmachine de term ‘linksbuiten’ in, kwam zo bij Bakx terecht, liet zich informeren over de aanvaller en haalde hem naar Kortrijk. De Belgische club kwam destijds uit op het tweede niveau in België en zou een fantastisch seizoen beleven. Bakx vestigde zijn naam in de kwartfinale van de beker tegen AA Gent, dat mede dankzij zijn drie goals en een assist in 5-1 eindigde. KV Kortrijk werd kampioen en promoveerde naar het hoogste niveau.

Volledig scherm Als speler van KV Kortrijk schermt Istvan Bakx de bal af in een duel met Stijn Minne van Zulte Waregem. © Bart Vandenbroucke/VDB

Bakx werd in die zomer van 2008 door Foppe de Haan ook uitgenodigd voor het olympisch elftal, dat in voorbereiding was op de Spelen van Peking. De Vlissinger schopte het tot de laatste 22 maar behoorde daarna tot de laatste vier afvallers. Bakx speelde een interland met het Nederlands schaduwteam, deed met het Olympisch elftal ook mee aan een voorbereidingstoernooi in Zweden en werd later geselecteerd voor Jong Oranje. Door een liesblessure kon hij echter niet debuteren.

Het seizoen erop eindigde promovendus Kortrijk als veertiende. Toen trainer Vanhaezebrouck na dat seizoen de overstap maakte naar topclub Racing Genk, nam hij Bakx mee. De aanvaller werd ploeggenoot van onder andere het aanstormende talent Kevin de Bruijne, maar toen Vanhaezebrouck al snel werd ontslagen raakte Bakx uit beeld. Hij speelde uiteindelijk drie competitieduels voor Racing Genk, werd in zijn tweede seizoen verhuurd aan FC Den Bosch en speelde daarna voor Willem II, AGOVV (dat in januari 2013 failliet ging) en opnieuw FC Den Bosch.

Volledig scherm Als speler van AGOVV in De Kuip in duel met Feyenoorder Harmeet Singh. © ANP

In 2014 streek Bakx neer bij FC Oss, de club waar hij uiteindelijk vier seizoenen zou blijven. Met Go Ahead Eagles was daarna in de play-offs tegen RKC ontzettend dicht bij promotie naar de eredivisie, maar in blessuretijd ging het alsnog mis. Bakx leek terug te keren naar de amateurs en sloot zich aan bij tweededivisionist Spakenburg. Vlak voor de competitiestart kreeg hij echter een aanbod van Ajax Cape Town. Andries Ulderink, eerder zijn trainer bij AGOVV, wilde hem er graag bij hebben en dus vertrok Bakx met zijn vriendin en twee dochters naar Kaapstad.

Begin dit jaar stapte Ulderink op, half maart werd ook de competitie in Zuid-Afrika vanwege het coronavirus stilgelegd. Ajax Cape Town was op dat moment koploper, had de beste papieren om terug te keren op het hoogste niveau, maar verspeelde de titel na de herstart. Via de play-offs kreeg het nog een herkansing. Vrijdag speelde Ajax Cape Town in Johannesburg – waar de ploeg al bijna zes weken in een ‘bubbel’ verblijft – tegen Black Leopards. Ajax Cape Town verloor met 0-2 en kan promotie vergeten. Geen afscheid in stijl dus voor Bakx, die 90 minuten op de bank bleef.

Volgende week vrijdag (25 september) vliegt hij met zijn gezin terug naar Nederland. Samen met vriendin Zenna en hun twee dochters gaat hij voor het eerst sinds 2009 weer in Zeeland wonen. Bakx gaat het voetballen bij Hoek combineren met het trainerschap bij JVOZ. De aanvaller voegt zich bij de broers Kevin en Daryl Hollander, die de JO17 onder hun hoede hebben. Bakx is in het bezit van het trainersdiploma Uefa B.

Volledig scherm De aanvaller van Ajax Cape Town zou op 3 oktober kunnen debuteren voor Hoek, uitgerekend tegen de amateurs van Ajax. © BackpagePix