Istvan Bakx: ‘Niet gelukt om het gevoel van Belek te verzilveren’

Het gevoel na het trainingskamp in Belek was erg goed, maar na de 3-1 nederlaag in Kerkrade was dat gevoel even nergens meer te bekennen. ,,Zo zonde‘’, reageerde GA Eagles-middenvelder Istvan Bakx. ,,Dat gevoel hadden we vandaag moeten verzilveren.”

Dat vond ook spits Thomas Verheydt, die aan het front bij de Deventenaren sleurde en knokte voor wat hij waard was, maar niets aan de nederlaag kon veranderen. ,,Dit is wel heel zuur. We hadden heel graag het goede trainingskamp een goed vervolg willen geven. De omstandigheden waren misschien moeilijk met die wind en regen, maar we hebben het niet goed gedaan. We wisten wat de kracht van Roda was met die scherpe counters, maar hebben ons toch laten slachten.”

Dat bevestigde zijn medespeler Bakx ook. ,,Het was veel te slordig, op alle fronten niet goed genoeg. dat is wel teleurstellend natuurlijk, want we wilden zo graag goed starten. Maar als je zoveel fouten maakt, dan maak je nergens aanspraak op.”

,,Het is jammer", ging Bakx verder. ,,Want het gevoel met het trainingskamp is heel tegenstrijdig. Dat gevoel moet je in de eerste wedstrijd dan verzilveren. En dat is niet gelukt.”