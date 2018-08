Istvan Bakx wordt wel blij van sfeertje in Adelaarshorst

De van TOP Oss overgekomen middenvelder verdeelde het spel, was aanjager van de Deventer ploeg en ontpopte zich tot de beste man op het veld. Maar ook Bakx realiseerde zich heel goed dat de jonge Domstedelingen veel te zwak waren voor het vernieuwde GA Eagles. ,,Een mooie uitslag, maar adel verplicht’’, vond Bakx. ,,Met alle respect voor Jong FC Utrecht, maar wij moeten als Go Ahead zijnde dit soort potjes ook gewoon winnen. Het verschil was groot en deze tegenstander gaan we qua niveau echt niet terugvinden in de top drie van de eerste divisie. Zo eerlijk moeten we ook zijn. We hebben drie punten, goed gespeeld ook, maar meer is het nog niet. Dat neemt niet weg dat wij met 5-0 een aardige uitslag neerzetten. Onze trainer is kritisch, maar gaf ons de complimenten voor deze wedstrijd.’’

Druk

Terecht ook, meende Bakx, die erkende dat de druk er vol op stond voor GA Eagles in de eerste thuiswedstrijd van het seizoen. Jong FC Utrecht was op een nazomeravond in een kolkende Adelaarshorst - zwanger van fraaie voetbalverwachtingen - een speelbal van een bij vlagen ontketend GA Eagles. ,,We hebben laten zien dat we ook met druk kunnen omgaan. We wilden goed voor de dag komen. In die zin kwam Jong FC Utrecht op het goede moment. Zij zijn nog niet echt gewend aan het spelen in een entourage als vandaag. We kregen een hoekschop en toen keek ik eens om me heen. Het was me wel een lekker sfeertje hier hoor… Daar word ik als voetballer blij van en ik hoop dat we dat dit seizoen vaker gaan meemaken.’’